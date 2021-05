Mensaje claro del líder del Más País al Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Íñigo Errejón se muestra contundente sobre el futuro del Ejecutivo si no empiezan a hacer reformas progresistas: "Tienen que ponerse las pilas". "¿Puede el gobierno agotar la legislatura si le presentan a ustedes medidas como las que les plantea desde Bruselas de no derogar la reforma laboral, acabar con la tributación conjunta o imponer peajes en toda España?", le pregunta el periodista Carlos Segovia. "No, yo "reo que con esas medidas el gobierno progresista no acabaría la legislatura", sentencia Errejón. "El Gobierno ha pasado mucho tiempo ensimismado, tiene que reconciliarse con el aislamiento y con el Congreso" y añade que aún queda legislatura "para hacer política”.

Sobre el futuro de Más País en unas elecciones generales, Errejón cree que "queda tiempo". Es más, insiste, "debe quedar mucho para las próximas elecciones". Tras los buenos resultados obtenidos por su candidata Mónica García en Madrid, Errejón señala que es indudable que están haciendo un buen camino y pone como ejemplo además la llegada de los Verdes a Alemania, con políticas transversales y votos de varios sectores.

"Transformen la vida de los ciudadanos que no pueden más". Insiste Errejón en su consejo al Gobierno porque así tendrán su apoyo. "Siempre hemos estado ahí para eso".

Ante los resultados del barómetro de laSexta que dan al bloque de derechas una clara mayoría frente al bloque de izquierdas, Errejón reitera que el Gobierno "tiene que ponerse las pilas". "Quedan dos años y en ese tiempo la gente tiene que notar que hay un gobierno progresista".

En el caso concreto de Madrid y la victoria de Ayuso en bastiones históricos de la izquierda, explica que "desde hace tiempo" se está operando un cambio estructural de ideología en Madrid y que el PP ha sido capaz de "interpretar" una voluntad de dejar una año de pandemia atrás. "Yo creo se avanza cuidando la Sanidad pública" pero señala que a "ellos (PP de Ayuso) les ha funcionado el tirar hacia delante sin mirar atrás". "Algo que tiene las patas muy cortas", explica.

"Estas elecciones en Madrid no hacían falta. (…) Le han hecho perder dinero y tiempo a lo madrileños y nos volveremos a ver en un año y medio", sentencia.