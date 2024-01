La periodista Marta García Aller ha realizado una reflexión en Al Rojo Vivo después de que el juez haya propuesto juzgar a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso. La autora ha destacado que "este caso tiene algo bastante excepcional, y es que el presunto delito fue retransmitido en riguroso directo a todo el mundo".

Un hecho, ha dicho, que "además del estupor que supuso, puso un espejo delante de la sociedad". Así, hubo "una parte de la sociedad no entendía y sigue sin entender dónde estaba el escándalo, si es solo 'un piquito', pero también mucha gente se identificaba con eso", ha comentado.

Por este motivo, ha querido reivindicar que "las oficinas están llenas de Rubiales que no salen por televisión". Personas, ha añadido, "que no entienden que no pueden tocar a una subordinada, que el consentimiento es algo muy delicado cuando se habla de un superior a un empleado y que el tener represalias o sentir que alguien las puede tener por plantar cara a un jefe es algo muy delicado". "Para eso está la justicia", ha espetado.