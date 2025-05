Marta García Aller cuestiona la actitud del Feijóo: "No quiere reconocerle al presidente que la economía va mucho mejor que en el entorno europeo"

La periodista ha sido crítica con el debate económico entre Feijóo y Sánchez, centrado en la situación actual de España. Ha advertido al Gobierno que "los datos del PIB no te ayudan a conectar con una población en la que el riesgo de pobreza sigue creciendo".

En Al Rojo Vivo, la periodista Marta García Aller ha analizado el discurso de Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control de este miércoles, en la que el líder del PP ha reprochado al presidente del Gobierno sus "cortinas de humo" para, a su juicio, desviar la atención de los casos de corrupción que le acechan. "El Gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos", ha denunciado Feijóo.

"El PIB no se come", le ha replicado también al presidente, insistiendo en que el crecimiento económico no se traduce en una mejora real en la vida de los ciudadanos.

García Aller ha criticado el catastrofismo de Feijóo y ha advertido de que la polarización política genera "daltonismo", porque solo se ve la mitad de la cuestión. En ese sentido, ha subrayado: "Feijóo no quiere reconocerle a Sánchez que la economía española está funcionando bastante mejor que en el entorno europeo, y eso es un logro colectivo que deberíamos celebrar"

La periodista ha apuntado, además, que el Gobierno también se niega a admitir los problemas estructurales que arrastra la economía española, que deberían alejarle del triunfalismo político. "Salir a presumir de los datos del PIB no te ayuda a conectar con una población en la que el riesgo de pobreza sigue creciendo", ha remarcado.