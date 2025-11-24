Ahora

Barómetro del CEO

Marta García Aller, sobre el CIS catalán: "Ya no es independentismo o no; ahora es extrema derecha o respeto a los derechos fundamentales básicos"

La periodista alerta en Al Rojo Vivo de que el CIS catalán "cambia el eje por completo": la mayoría solo sería posible con el PSC y sus aliados, mientras Junts pierde peso y se acerca al discurso de Aliança Catalana.

Marta García Aller, sobre el CIS catalán: "Ya no es independentismo o no; ahora es extrema derecha o respeto a los derechos fundamentales básicos"

Marta García Aller ha analizado en Al Rojo Vivo los resultados del CIS catalán, que apuntan a que la única mayoría viable en el Parlament sería la del PSC junto a los partidos que respaldaron la investidura de Salvador Illa. Para la periodista, este panorama "cambia el eje por completo": "Ya no es independentismo o no, ahora es extrema derecha o respeto a los derechos fundamentales básicos y no respeto a ellos".

García Aller subraya además la evolución de Junts, que —según remarca— ha ido perdiendo relevancia en favor de Aliança Catalana. "Lejos de distanciarse de ese discurso, Junts se le está acercando. No solo podemos ver islamofobia o rechazo a la inmigración en los votos de Aliança Catalana: la propia deriva de Junts ha sido bastante explícita en ese sentido".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La Audiencia Nacional mantiene de momento a Jordi Pujol en el juicio pese a su estado de salud
  2. El CIS catalán pronostica una victoria electoral del PSC y un empate técnico entre Aliança Catalana y Junts
  3. El fiscal general del Estado presenta su renuncia tras la condena del Supremo
  4. Un supervisor del 112 informó a Pradas antes de las 14 horas del día de la DANA de rescates y agua en zonas donde no llovía
  5. Ucrania y EEUU acercan posturas con un plan de paz "perfeccionado" para acabar con la invasión de Rusia
  6. La Policía desvela los diez fugitivos más buscados en España: un asesino, agresores sexuales y narcotraficantes