Marta García Aller, sobre el CIS catalán: "Ya no es independentismo o no; ahora es extrema derecha o respeto a los derechos fundamentales básicos"

La periodista alerta en Al Rojo Vivo de que el CIS catalán "cambia el eje por completo": la mayoría solo sería posible con el PSC y sus aliados, mientras Junts pierde peso y se acerca al discurso de Aliança Catalana.

Marta García Aller ha analizado en Al Rojo Vivo los resultados del CIS catalán, que apuntan a que la única mayoría viable en el Parlament sería la del PSC junto a los partidos que respaldaron la investidura de Salvador Illa. Para la periodista, este panorama "cambia el eje por completo": "Ya no es independentismo o no, ahora es extrema derecha o respeto a los derechos fundamentales básicos y no respeto a ellos".

García Aller subraya además la evolución de Junts, que —según remarca— ha ido perdiendo relevancia en favor de Aliança Catalana. "Lejos de distanciarse de ese discurso, Junts se le está acercando. No solo podemos ver islamofobia o rechazo a la inmigración en los votos de Aliança Catalana: la propia deriva de Junts ha sido bastante explícita en ese sentido".

