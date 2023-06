"Esta guerra del agua acaba de empezar porque no hay agua para todo el mundo", ha sentenciado en Al Rojo Vivo Marta García Aller. La periodista insiste en que el de Doñana es solo un frente más de lo que se generarán.

"No hay agua para la agricultura, no hay agua para el turismo y no hay agua para el ocio. Cuando algo escasea genera conflicto y hay muchos más conflictos que vamos a ver y que van a requerir de decisiones complicadas", ha expresado en directo.

Así, ha insistido en que está en peligro el "modo de vida de miles de personas dependen de un sistema de la agricultura que necesita un uso intensivo del agua que ahora mismo es insostenible".