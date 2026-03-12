Marta García Aller advierte sobre la guerra en Irán: "El Congreso de Estados Unidos ni siquiera la ha declarado oficialmente"

La periodista de 'El Confidencial' alerta de las consecuencias imprevisibles de la escalada en Irán y critica la ambigüedad de Washington: "Están utilizando distintos vocabularios porque llamar guerra implica compromiso y responsabilidad".

La periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha subrayado en Al Rojo Vivo que, incluso en Estados Unidos, el conflicto con Irán sigue envuelto en una ambigüedad política y jurídica. "El Congreso de Estados Unidos ni siquiera ha declarado oficialmente la guerra. Allí hay republicanos que, incluido el presidente Donald Trump, en algún momento han hablado de guerra, pero luego han dejado de hacerlo", ha señalado.

A su juicio, ese cambio constante de lenguaje no es casual. "Se habla de conflicto, de acción, de operación… utilizan diferentes vocabularios porque la guerra implica un compromiso, una vinculación y una responsabilidad. Las guerras se pueden ganar o perder, y no la han terminado de llamar así", ha explicado.

Para García Aller, esa indefinición tiene también consecuencias políticas. "Al no tener claro el inicio, es más fácil improvisar el final", ha advertido. En su opinión, el comienzo del conflicto ha estado más ligado a la intuición personal de Trump que a una estrategia definida. "El propio presidente ha dicho que tenía la intuición de que Irán iba a hacer algo. Y con esa intuición empezó una guerra que está poniendo patas arriba el comercio mundial", ha afirmado.

La periodista también ha alertado de las posibles consecuencias humanitarias y geopolíticas de la escalada. Según ha explicado, el conflicto podría "desestabilizar la vida de cientos de miles de personas en Irán" y abrir nuevos focos de tensión interna. "Veremos si lo de los kurdos puede o no ser el inicio de una contienda civil que desestabilizaría a un país de 90 millones de personas", ha añadido.

En ese sentido, ha recordado precedentes recientes en la región. "Ya sabemos qué pasó con Siria. Cientos de miles de personas terminaron viniendo a Europa a buscar refugio", ha concluido.