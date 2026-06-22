Marta G. Aller: "Cada vez que un ministro está condenado a prisión, lo que están deteriorando es la confianza pública en las instituciones, que son de todos"

La periodista recuerda el origen del Gobierno de Sánchez tras la condena en el 'caso mascarillas'. Subraya la paradoja de que Ábalos, autor del discurso contra la corrupción en la moción de censura, haya sido ahora condenado a 24 años de prisión.

La periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha reaccionado a la condena en el 'caso de las mascarillas' que afecta a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, recordando el contexto político con el que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa hace ocho años.

"Pedro Sánchez llegó al Gobierno en una moción de censura en nombre de la regeneración democrática. El discurso contra la corrupción lo pronunció José Luis Ábalos, que hoy ha sido condenado a 24 años de prisión", señala en Al Rojo Vivo.

García Aller subraya el impacto acumulado de los casos de corrupción que han afectado a distintos responsables políticos en las últimas décadas. "Cada vez que un ministro es condenado por corrupción —y con Ábalos van ya cinco, junto a nombres como Matas, Rato, Barrionuevo o Zaplana— lo que se está malversando no es solo dinero público".

En su análisis, la periodista advierte de una consecuencia más profunda: "Esa corrupción deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones, que son de todos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido