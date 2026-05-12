Mario Viciosa explica los tres focos de hantavirus que puede haber fuera del barco: "Dentro van a aparecer más positivos"

Hay tres focos ajenos los tres al desembarco de Canarias: los desembarcan desembarcados en Santa Elena; la gente que tuvo exposición con la paciente en el vuelo KLM con destino a los Países Bajos; y por último, ahora nuevo, los sanitarios en cuarentena en un hospital de Holanda.

La noche de este lunes, Sanidad confirmaba que uno de los españoles del crucero, instalado ya en el Gómez Ulla, ha dado positivo provisional en hantavirus en PCR (habría que esperar a la segunda para confirmarlo) y la mañana del martes, este organismo informaba de que esta persona presentaba ya síntomas respiratorios. En total, serían ya 11 los contagiados.

Según el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhamon, recomienda "supervisión estricta" de los casos sospechosos de hantavirus hasta el 21 de junio, aunque insiste en que el riesgo es bajo, aunque el riesgo cero, en ciencia y medicina, no existe.

De este modo, y según explica el periodista científico, jefe de Ciencia de Newtral.es, Mario Viciosa, hay que distinguir cuáles son realmente los dos riesgos. Por un lado, que "realmente no sería un riesgo", matiza el periodista, es que "aparezcan más positivos entre las personas del pasaje o la tripulación. Eso muy probablemente va a pasar y esto está dentro del guion, y esperemos que todos con levedad".

Y por otro lado, hay tres focos, ajenos los tres al desembarco de Canarias. Según enumera Viciosa, estos son: los desembarcados en Santa Elena; la gente que tuvo exposición con la paciente en el vuelo KLM con destino a los Países Bajos; y por último, ahora nuevo, las personas o los sanitarios puestos en cuarentena en un hospital de Holanda por haber manejado esas muestras de un paciente contagiado.

No obstante, y según Viciosa, "es improbable que por aquí se vaya a descontrolar, pero que sí que haya nuevos brotes o cadenas secundarias o terciarias; aunque por ahora solo hay cadenas primarias, es decir, son todos circunscritos al barco".

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