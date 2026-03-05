Mario Saavedra explica por qué Irán ha atacado a Azerbaiyán: "Quiere que se extienda la guerra"

El gobierno de Azerbaiyán ha condenado el ataque y dice, además, que se reserva el derecho a responder. El analista internacional Mario Saavedra explica co detalle en este vídeo por qué Irán habría atacado a este país.

Azerbaiyán ha acusado a Irán de atacar con drones el aeropuerto de Najicheván, a 10 kilómetros de la frontera con el país persa en el suroeste del país. El gobierno de Azerbaiyán ha condenado el ataque y dice, además, que se reserva el derecho a responder. Pero, ¿por qué Irán ha atacado a este país, extendiendo así el conflicto? Mario Saavedra, analista internacional de 'El Periódico', lo explica en directo en Al Rojo Vivo.

"La guerra se extiende porque Irán lo que quiere es que se extienda la guerra. Yo lo llamo una guerra triangular. Esto es, Irán ha recibido ataques de Estados Unidos y de Israel y está respondiendo con ataques a los países del Golfo", explica el experto, remarcando, no obstante, que hay que esperar a las explicaciones que da el embajador de Irán en Azerbaiyán porque "a lo mejor ha sido otro error estratégico".

Es cierto, añade Saavedra, que Azerbaiyán vende mucho petróleo a Israel y compra armas de Israel, por tanto, "sí tienen una relación". Pero en todo caso, subraya el analista, "lo profundo e interesante de toda esta guerra es la internacionalización".

Esto es, explica Saavedra: "Lo que está haciendo [Irán] es golpear a Estados Unidos y a Israel en la parte más débil. Para Irán no cuesta nada atacar a Qatar, a Bahrein y a Emiratos Árabes Unidos, incluso a Arabia Saudí. Porque estos son los que van a presionar o los que podrían presionar a Washington para que detenga un conflicto en el que si ellos, simplemente, respondieran a territorio israelí, lo iban a perder y a quedarse sin misiles".

Pero en el caso de que empiecen a atacar a los países del Golfo, "ahí pueden hacer una explosión regional y entonces cambiarán las circunstancias", concluye Saavedra. En el vídeo podemos ver completa y con detalle esta explicación.