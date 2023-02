Para Antonio Maestre, "la única medida que de verdad es efectiva" para hacer frente a las consecuencias de la subida de precios son los "bonos de alimentos para la gente que lo necesita", como los de los servicios sociales de los Ayuntamientos.

Esta medida, argumenta, sí "va dirigida a quien de verdad lo necesita" y "no es una medida en términos generales que lo único que hace es subvencionar con fondos públicos a las grandes distribuidoras y que trata igual la cesta de la compra de un multimillonario a la cesta de la compra de alguien que no tiene nada".

"Lo que hay que hacer es medidas dirigidas a quien de verdad lo necesita, no a quien no lo necesita", reivindica el periodista, que asevera que "los que no necesitan esas ayudas no necesitan ayudas y no puede haber fondos públicos que vayan dirigidos a ellos". "Las medidas tienen que ser dirigidas para las personas que lo necesitan, no en términos generales", insiste.

