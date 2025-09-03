Maestre, tajante sobre las palabras de Sánchez contra algunos jueces: "No debería haber debate sobre que un presidente diga la verdad; y él dijo la verdad"

Según el periodista y escritor, Antonio Maestre, "no solo hay jueces haciendo política, sino que se va a descubrir que hay jueces que han participado en campañas políticas". En el vídeo podemos ver todos los detalles.

Las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que algunos jueces hacen política, siguen trayendo cola, unas declaraciones aplaudidas por muchos y criticadas por otros tantos. Sin embargo, el periodista y escritor Antonio Maestre tiene clara su opinión al respecto.

"No creo que tenga que haber un debate sobre que un presidente diga la verdad. Y él dijo la verdad", asegura contundente en Al Rojo Vivo. Es más, "no solo hay jueces haciendo política, sino que se va a descubrir que hay jueces que han participado en campañas políticas. Y el día en que se descubra, habrá muchos que se tengan que esconder la cabeza", añade el periodista.

Igualmente, Maestre recalca y finaliza que "no se vaya a pensar que ese juez se va a salvar: se va a descubrir". En el vídeo podemos ver completas sus palabras.