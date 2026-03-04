Maestre, sobre Sánchez por responder a Trump: "A veces hay que mostrar algo de dignidad y poner pie en pared ante un demente que viola todo el derecho internacional"

Un día después de la amenaza de Trump a España, Pedro Sánchez ha dicho 'no a la guerra' como hace 23 años frente a la guerra de Irak. El periodista y escritor Antonio Maestre reacciona a estas palabras del presidente en este vídeo.

El periodista y escritor Antonio Maestre valora la posición de España frente al conflicto de Irán, tras el ataque al país de EEUU e Israel. El presidente del Gobierno ha marcado posición con estas contundentes palabras: "No a la guerra". "Debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa. Las potencias involucradas deben cesar sus actividades", ha dicho en una comparecencia desde Moncloa.

El día anterior, Trump amenazaba a España con cerrar toda la actividad comercial con EEUU. Sin embargo, Bruselas ha asegurado que actuará por proteger sus intereses tras la amenaza de Trump a España: "Plena solidaridad con todos los Estados miembros", y el mismo Macron ha trasladado a Sánchez la "solidaridad" de Francia tras las amenazas del presidente de EEUU.

"El presidente acaba de hablar con el presidente Sánchez para expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica lanzadas ayer contra España", trasladan desde el Elíseo.

"A veces hay que mostrar algo de dignidad y poner el pie en pared ante los desmanes de un demente que viola todo el derecho internacional", afirma contundente Maestre. Es cierto que "puede tener costes, pero también tiene costes no hacer nada", añade y concluye.

