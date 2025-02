Maestre responde a un senador del PP: "El Cecopi no estaba convocado a las 15h porque Mazón estaba en su comida lúdico-festiva en El Ventorro"

Un senador del PP, Francisco Javier Márquez, le preguntaba este pasado jueves en el Senado a Sara Aagesen, vicepresidenta para la Transición Ecológica, por qué la delegada del Gobierno no fue al Cecopi a las 15h del día de la tragedia de la DANA de Valencia. La contestación de Aagesen fue clara y contundente: "El Cecopi a las 15h no estaba convocado, con lo cual es imposible que alguien vaya si no hay convocatoria".

Ante esta secuencia, el periodista y escritor Antonio Maestre añade aún más a la pregunta del senador del PP: "La pregunta que hay que hacerse es por qué a las 15h de la tarde no estaba convocado el Cecopi. Todavía [Aagesen] podía haber hecho más sangre".

Y la respuesta igualmente es clara y contundente: "El Cecopi no estaba convocado porque Carlos Mazón estaba en su comida lúdico-festiva en El Ventorro y tuvieron que hacer tiempo para que se recuperase del ágape".

Por otro lado, Maestre asegura que "Mazón es un político muerto, algo que todo el mundo sabe", pero hasta que deje de ser president, "seguirá haciendo daño a los valencianos con sus mentiras", añade el periodista.

La última de esas mentiras ha sido el sueldo de Gan Pampols: Mazón dijo que ganaba 84.00 euros cuando gana más de 100.000. Sin embargo, según Maestre, "ya no es tan relevante el sueldo que cobre (sí la mentira), sino la rendición de cuentas de Gan Pampols: ¿Qué ha hecho hasta ahora?", señala Maestre. En el vídeo podemos ver completa su intervención.