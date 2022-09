Después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la condena a Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE, Antonio Maestre denuncia en Al Rojo Vivo que en la Justicia "existe un agravio comparativo con actitudes de otro tipo que se han dado durante múltiples casos de corrupción".

A su juicio, "es muy arriesgado" considerar que "la simple creación de una estructura que era susceptible de convertirse en un foco de corrupción era motivo suficiente para condenar a Griñán".

"Me parece bien que se condene a cualquiera que no tenga celo en el uso del dinero público", matiza Maestre, que no obstante incide en que "ese baremo que se ha aplicado con Griñán no se aplicó por ejemplo con Esperanza Aguirre, con todos los casos de corrupción que hubo en su Administración" y por los que nunca fue condenada.

"El baremo que se ha aplicado a Griñán es motivo suficiente para haberse llevado por delante anteriormente a gente como Esperanza Aguirre y en su momento no se hizo", insiste el periodista, que ve -"como siempre con la Justicia española", apostilla- "un agravio comparativo cuando trata causas relativas a una ideología o a otra". Puedes escuchar su reflexión al respecto en el vídeo.