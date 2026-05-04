Maestre analiza los insultos de Abascal a Sánchez: "Cuando elevan su agresividad, suele ser síntoma de su frustración"

Estos insultos, pregunta Antonio García Ferreras, "¿son síntoma de que no les van bien las encuestas y que tienen que elevar el exabrupto a la máxima potencia?". El periodista y escritor Antonio Maestre responde en este vídeo.

Santiago Abascal ha sobrepasado todos los límites y tilda a Pedro Sánchez de "chulo putas" en plena campaña andaluza, también ha dedicado sendos insultos a otros miembros del Gobierno como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Estos insultos, pregunta Antonio García Ferreras, "¿son síntoma de que no les van bien las encuestas y que tienen que elevar el exabrupto a la máxima potencia?".

Según analiza el periodista y escritor Antonio Maestre, "cuando elevan la agresividad suele ser un síntoma de su frustración, porque estaban cerca de conseguir un objetivo y al final se les escapa como el agua entre los dedos".

Así, argumenta y recuerda el escritor que "Vox veía cómo estaba muy cerca del 20%, que tenía la capacidad para poder llegar más cerca del PP, y ve cómo sus alianzas internacionales les han afectado".

"Porque lo que le ha afectado ha sido sobre todo esas alianzas internacionales y ese servilismo a Donald Trump y a Netanyahu", insiste Maestre, que no ha tenido "la capacidad de levantar la voz frente a eso", como sí ha hecho, por ejemplo, Giorgia Meloni, también por su posición de presidenta, y sí se ha enfrentado frontalmente a Donald Trump.

También, analiza Maestre, este concepto de prioridad nacional se les ha vuelto en contra: "Hay que recordar que a Santiago Abascal no sabe definir lo que es, lo que es ser español. Santiago Abascal nos ha mandado a la universidad para que preguntemos qué es ser español. El patriota no sabe definir lo que es ser español. Tanto lo tiene dentro y no sabe", concluye Maestre.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.