Lucía Méndez critica la actitud de los socios del Gobierno: "Si no te quieres sacar una foto con él, no le apoyes"

En plena crisis política por el caso Koldo y las investigaciones que salpican a antiguos altos cargos del PSOE, Pedro Sánchez ha intentado recomponer apoyos con sus socios de investidura, mientras las críticas internas y externas se acumulan. Este lunes, el presidente ha endurecido su discurso contra la derecha y ha defendido su gestión, pero los partidos que sostienen al Gobierno han mostrado su incomodidad.

En Al Rojo Vivo, la periodista Lucía Méndez ha sido tajante al analizar la situación dentro del Partido Socialista: "El PSOE no va a hacer caer a Pedro Sánchez ni de broma. Nunca han hecho caer a un líder socialista en la historia. El PSOE va a apoyar a Pedro Sánchez por mucho que pueda parecer que no está actuando bien".

Sobre la actitud de los socios de Gobierno, Méndez ha subrayado la actitud del PNV y ERC, que han accedido a reunirse con Sánchez pero exigiendo que sea sin fotos ni cámaras. Para la periodista, este tipo de gestos tienen una carga política clara: "Eso de humillar al presidente del Gobierno con gestos simbólicos, pero de una lectura muy clara —que es: 'no quiero hacerme fotos contigo porque me contaminas'— no me parece muy valiente".

Méndez ha reclamado más claridad a los socios: "Si no te quieres sacar una foto con él, no le apoyes. Di que le quitas el apoyo y que convoque elecciones". A su juicio, los partidos que han sostenido hasta ahora al Ejecutivo deben asumir su responsabilidad: "Que pacten con el Gobierno algo, una continuidad, un programa de mínimos. Que ellos mismos participen en la resolución de esta crisis, porque han votado su investidura y lo mantienen en el Gobierno".