Ángel Munárriz, sobre el clima de tensión dentro del Gobierno: "Vemos a todos corriendo a campo abierto, como tras un terremoto, por si hay réplica"

El periodista de El País Ángel Munárriz ha analizado las tensiones internas en el PSOE tras la publicación del informe de la UCO que vincula a Santos Cerdán con una presunta trama de corrupción.

Sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, Munárriz ha destacado: "Me pareció mucho más reconocible que la semana pasada y al menos le suministró una explicación. Ese es el elemento de mayor credibilidad que tiene ahora mismo el PSOE: recordar quién está al frente".

En cuanto al clima interno, y frente a la hipótesis de un adelanto electoral que Antonio García Ferreras ve poco probable, Munárriz retrata un ambiente de desconfianza y nerviosismo: "Lo que vemos ahora mismo es a todo el mundo corriendo hacia campo abierto, como recomiendan las autoridades tras un terremoto, por si hay una réplica y te cae un cascote en la cabeza". Una metáfora que refleja el desconcierto dentro del partido, donde —dice— "nadie se fía y nadie quiere comprometerse".

Respecto a los socios de Gobierno, Munárriz apunta que no tienen alternativa política viable: "Feijóo no tiene mayoría, así que no hay alternativa posible". Aun así, detecta un clima de contención y temor entre los aliados parlamentarios: "Estamos en una fase de espera, con cada cual tratando de protegerse por lo que pueda saberse mañana"-