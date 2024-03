Según la periodista del El Mundo, Lucía Méndez asegura con respecto a Francina Armengol que no le parece "con los datos que tenemos" del ya famoso caso Koldo, que tenga que dejar su cargo. "El PP está disparando contra todo lo que se mueve indiscriminadamente y hay que aquilatar las responsabilidades", sostiene.

Méndez añade además que "este asunto no ha hecho más que empezar", pero que "hace 10 días el señor Ábalos podía parecer víctima de una injusticia por parte del PSOE, pero con todo lo que estamos conociendo nos permite concluir que el señor Ábalos ya no es que solo sea responsable políticamente, que por supuesto que lo es, sino que veremos a ver si no llega otro tipo de imputación., teniendo en cuenta todo lo que tenía debajo: había una trama con sede en ese Ministerio".

Y "qué familiar nos resulta el dinero en efectivo, los prostíbulos... Es un poco parecido al 'caso Gürtel' pero protagonizadas por otras personas, en este caso vinculadas al PSOE y el Gobierno se ha visto sorprendido", sostiene la periodista, concluyendo que "el caso Koldo tendrá recorrido y que desgastar políticamente al PSOE".