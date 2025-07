Loreto Ochando señala que García Ortiz debe seguir en su puesto: "Decir que filtró el correo es decir que nuestros compañeros están mintiendo"

La periodista ha confesado que cree que el fiscal general es "inocente", señalando que tiene la sensación de que este caso ha sido "una persecución judicial". "Este juicio no es solo a García Ortiz, es también al periodismo".

El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del fiscal general del Estado por revelación de secretos. La Sala de Apelación del Alto Tribunal ha desestimado los recursos de apelación que habían interpuesto la Fiscalía y la defensa de Álvaro García Ortiz al considerar que los indicios recabados durante la instrucción son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados.

Loreto Ochando ha confesado que cree que el fiscal general es "inocente" y que se ha producido una "persecución de manual". "Este juicio no es solo a García Ortiz, es al periodismo y los periodistas", ha indicado.

Además, ha explicado que, cuando ha leído el auto, ha habido varias cosas que le han "escamado mucho". En concreto, ha desvelado que se hacen dos afirmaciones. "La primera hace referencia al periodista Miguel Ángel Campos. Los jueces dicen que esto sale del fiscal general porque no es posible que tuviese esta información debido a que dada su relevancia se habría publicado", ha desvelado.

La periodista ha señalado que a estos jueces habría que explicarle lo que es "el off the record", dejando claro que muchas veces han tenido que "comerse temas".

Por otro lado, ha destacado que también habla de que no dan credibilidad a los testimonios de los periodistas porque se acogen a su derecho constitucional a no relevar una fuente. "El problema que tenemos con los jueces es que no conocen ni a los periodistas ni nuestra forma de trabajar", ha asegurado.

Ochando ha dejado claro que podrían haber no contestado y ya está. Sin embargo, ha recordado que en sus testimonios dejaron claro que García Ortiz no era su fuente. Por tanto, ha recalcado que decir que el fiscal filtró el correo es decir que "nuestros compañeros mienten en sede judicial".