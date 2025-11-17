Loreto Ochando, tras las nuevas mentiras de Mazón en el Congreso: "Tiene un pánico cerval a la investigación que le está haciendo la jueza"

La periodista Loreto Ochando analiza en este vídeo algunos de los extractos de la declaración del ahora president en funciones de la Generalitat Valenciana en la comisión de investigación por la gestión de la DANA del Congreso de los Diputados.

En su comparecencia en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados, Carlos Mazón ha asegurado que ha tenido que "desmentir muchos bulos" sobre su paradero y ha reiterado que su "situación geográfica" de esa tarde "no es relevante". Además, y como podemos ver en este vídeo, ha reiterado que "no tiene ni la habilidad, ni la capacitación, ni la competencia para dar instrucciones operativas".

"Es absolutamente indecente porque por supuesto que un president tiene que tomar decisiones", asegura la periodista Loreto Ochando de El Plural. Esto es, los técnicos están para asegurarte sobre las decisiones técnicas y tú, como president, eres el que toma la decisión política.

"Lo que pasa", admite Ochando, "es que este señor [Mazón] tiene un pánico cerval a la investigación que le está haciendo la jueza. Y poca broma con esto". Es decir, en sala se declaró que a partir de que Mazón llegó al Cecopi a las 20:28, "los técnicos respondían por él, y hay muertos hasta las 00:00".

Por lo tanto, subraya Ochando, "se podría encontrar con que a lo mejor no le pueden imputar por los anteriores fallecidos a los 20:28, pero se podría encontrar con un marrón jurídico muy gordo y penal por lo que pasó después". Porque, "después sí que tomaba decisiones, ¿por qué antes no?", remata Ochando. En el vídeo, podemos ver completa su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.