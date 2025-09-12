Llamazares, sobre el PP que niega el genocidio en Gaza: "He visto cortinas de humo en política, pero cortinas de sangre como estas no"

El portavoz del PP en Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha vuelto a negar el genocidio en Gaza pese a más de 64.000 víctimas. En Al Rojo Vivo, Gaspar Llamazares ha denunciado que se usa Palestina para tapar el debate autonómico.

La respuesta israelí en Gaza se ha convertido en un tema incómodo para el Partido Popular. Dos años después del inicio de los ataques, que han causado más de 64.000 muertos en la Franja, el principal partido de la oposición evita calificarlos de "genocidio".

Este viernes, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, volvió a negar que exista un genocidio por parte del ejército israelí, pese a las más de 64.000 víctimas. Además, acusó a Más Madrid de "usar la cuestión como arma política". Ante las protestas simultáneas de la oposición, Díaz-Pache replicó: "Estamos defendiendo la civilización frente a la barbarie, sinvergüenzas".

En Al Rojo Vivo, el analista Gaspar Llamazares ha reaccionado: "Yo había visto cortinas de humo en política, pero cortinas de sangre, no".

Después, ha explicado que "se está utilizando la cuestión palestina para ocultar el debate autonómico. ¿Dónde están los problemas de Madrid? ¿Dónde la sanidad, la educación, los asuntos judiciales que afectan a la presidenta?".

Y ha añadido: "No pueden taparse con una cortina de sangre que justifique un genocidio, cuando todo el mundo reconoce que hemos pasado de la limpieza étnica a la expulsión masiva y al genocidio. Ahora resulta que hay una comunidad autónoma que se considera portavoz de la ultraderecha, elaborando el mismo discurso que la ultraderecha israelí. Es muy llamativo".

Llamazares ha concluido: "Creo que tiene una finalidad política: saben que tienen un discurso minoritario. También lo tenían en la guerra de Irak".