El Congreso de los Diputados ha amanecido totalmente blindado. 1.500 efectivos de seguridad velan para que las protestas de esta tarde no puedan ni acercarse a la Cámara Baja. 'Al Rojo Vivo' ha conectado en directo con el Congreso para constatar la presencia policial.

A pesar de que la protesta no comienza hasta las 18:00 horas, los movimientos en torno al Congreso están completamente controlados. La Policía Nacional está pidiendo identificación no sólo a prensa, si no a todos los transeúntes de la zona. Una seguridad que algunos de los colaboradores de 'Al Rojo Vivo' han considerado excesiva. "Hay más policias que manifestantes", ha expresado Manuel Rico.