Laura Blanco alerta de que se avecina un 2026 "tenso" para la vivienda: "Se comenta en los mercados que podría subir el tipo de interés"

"Todo el mundo quiere comprar una vivienda porque los alquileres están muy caros", afirma la periodista Laura Blanco, que destaca que "como hay escasez de viviendas, las que salen al mercado se disparan de precio".

Laura Blanco, periodista de Digital Radio, analiza en este vídeo de Al Rojo Vivo cómo "la vida cada día es más cara": "El coste de la vida sigue subiendo hasta tal punto de que ahora no es la cuesta de enero, sino que estamos en la cuesta permanente". "Es la montaña interminable de la inflación", lamenta la experta, que destaca que "los datos de noviembre reflejan que la carne ha subido casi un 20% en el acumulado del año y los huevos subiendo a un ritmo del 30%".

"Es la primera Navidad en la que hablamos con personas de distinto poder adquisitivo, todo el mundo repite lo que cuesta llenar la cesta de la compra de lo que se ha encarecido todo", explica Blanco, que destaca que "se están encareciendo productos básicos". "Estamos en una situación preocupante", alerta la periodista, que destaca que "se modera el ritmo del incremento de coste de vida, pero la vida cada vez es más cara, por eso lo llamamos el impuesto invisible, porque al final el dinero no cunde".

La periodista explica que los hábitos de las familias españolas han empezado a cambiar: "Lo que están haciendo muchas familias es comprar ese cordero, pescado o marisco, pero pongo menos en la mesa o busco productos alternativos". "Para las familias con menos poder adquisitivo, la alimentación forma parte de buena parte del presupuesto familiar", detalla la experta, que destaca que, "lo grave es que debido a la subida de la cesta de la compra, estemos entrando en una pobreza social, alimentaria, reduciendo la adquisición de la fruta, carne o pescado". "No solo tenemos que plantearnos por qué tenemos este problema permanente sino a que la alimentación sea sana porque ahí se nos va nuestra calidad de vida mediterránea", señala.

Por otro lado, la experta analiza la subida del precio de la vivienda en el cierre de 2025: "Estamos registrando referencias de la época de la burbuja, pero las causas son diferentes". "El principal motivo es que no casa la oferta con la demanda", explica Blanco, que destaca que "hay mucha demanda": "Todo el mundo quiere comprar una vivienda porque los alquileres están muy caros". "Como hay escasez de viviendas, las que salen al mercado están pocos días y se disparan de precio", señala la periodista, que advierte que "las previsiones para 2026 es que los precios de la vivienda va a seguir viviendo".

Por último, la experta alerta de que "con esto de la subida de la inflación se empieza a comentar en los mercados financieros que vuelvan a subir en 2026 los tipos de interés": "¿Nos vamos a volver a encontrar con inflación en la cesta de la compra y con una subida en la hipoteca?". "Viene un 2026 muy tenso", destaca Blanco, que explica que "la tensión en el precio de la vivienda la vamos a mantener hasta que nuestros políticos no se vuelquen en solucionar el problema del precio de la vivienda".

