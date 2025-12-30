Juanma Romero pide no "desviarse" de los responsables de la gestión de la DANA: "La Generalitat pasó y Mazón no estuvo preocupado nunca"

El periodista Juanma Romero desmonta "la estrategia de Feijóo de responsabilidad al Gobierno central de la DANA" y señala que tampoco se puede culpar al líder del PP: "Hay que focalizar la gestión en la Generalitat".

'Juanma Romero, periodista de 'El Independiente', recuerda en el plató de Al Rojo Vivo que "Feijóo tejió una estrategia politica para responsabilizar al Gobierno central" de la DANA, algo que ha quedado desmontado por los Whatsapp que el líder del PP se mandó con Mazón ese día. No obstante, el periodista destaca que tampoco se puede "endosar a Feijóo la responsabilidad de lo que pasó" ya que eso sería "un exceso por parte del Gobierno y del PSOE, igual que pedirle su dimisión".

"Hay que focalizar la gestión en la Generalitat y no desviar el tiro porque era la Administración competente la que debía haber gestionado la DANA desde el minuto uno", asegura Juanma Lamet, que destaca que en la Generalitat "no fueron conscientes de la magnitud de la tragedia porque no se preocuparon" pese a que "habia alertas de los días previos", pero "no se atendieron". "La Generalitat pasó el tema y Mazón no estuvo preocupado en ningún momento", señala el periodista, que critica que el president "estuvo ausente durante horas" y "solo se comunicó con Feijóo al final de la tarde con una frase infantil".

