Las lágrimas de Ferreras y Bonastre ante el relato de Dolores, víctima de la DANA: "La Generalitat valenciana está dando la espalda a estas familias"

El desgarrador testimonio de Dolores sacude Al Rojo Vivo. Ferreras confiesa: "Es muy complicado… esto es lo que vivió Valencia", mientras Bonastre denuncia la frialdad del Gobierno valenciano: "No quieren saber de ellos, los acusan de politizarlos".

El plató de Al Rojo Vivo ha quedado conmocionado tras el testimonio de Dolores, una de las víctimas de la DANA, que el 29 de octubre de 2024 perdió a su marido y a sus dos hijos en la riada que arrasó parte de Valencia. Un año después, su voz sigue quebrada mientras revive aquel infierno. "Yo estoy hecha polvo. Cuando pienso en mis hijos y en mi marido... No me los recupera nadie", confiesa.

Pese a todo, Dolores deja claro que no piensa rendirse."Yo voy a luchar por ellos. Por mis hijos, por mi marido y por todas las víctimas"

Su relato impacta profundamente al equipo del programa. El presentador Antonio García Ferreras no ha podido evitar mostrarse profundamente conmovido: "Es muy complicado… esto es lo que vivió Valencia", ha dicho con los ojos empañados.

También el periodista valenciano Ignacio Bonastre se ha mostrado visiblemente afectado y, entre lágrimas, ha denunciado:"A estas familias es a las que la Generalitat Valenciana les está dando la espalda".

Con mucho dolor, Bonastre ha continuado: "No quieren saber de ellos, los acusan de politizarlos. Un año después, la prueba de que no han superado el drama está en que muchos sobrevivieron, pero siguen saliendo a la calle y respirando polvo, viendo barro, casas derruidas… Se cruzan con el vecino que perdió a un familiar. Llevan a sus hijos a barracones".

Bonastre lo siente de verdad, porque conoce de cerca el sufrimiento de quienes aún viven entre los escombros de aquella tragedia.

