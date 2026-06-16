Juanma Romero, sobre Zapatero: "La caída del mito ya es irreversible"

El periodista detalla el creciente nivel de preocupación en el PSOE por el impacto del caso Zapatero, la fractura interna en la percepción del expresidente y el golpe que ha supuesto el asunto de las joyas en el seno del partido.

El periodista de 'El Independiente', Juanma Romero, ha analizado el nivel de preocupación en el PSOE por las informaciones que afectan a José Luis Rodríguez Zapatero: "El nivel de preocupación es altísimo en el partido, obviamente, porque Zapatero no es un referente menor. Ha sido durante todos estos años un icono para la izquierda, un tótem para todo el partido y una autoridad moral para todos ellos".

Sobre posibles fisuras en su defensa, señala: "En el Gobierno y en público no las hay. Públicamente no existen. Pero si preguntas a dirigentes del partido, sí se percibe más desconfianza, más decepción y la sensación de que Zapatero ha podido engañarles y de que va a tener difícil escapatoria".

Añade que uno de los elementos que más impacto ha generado internamente es el asunto de las joyas: "En un primer momento, el portavoz designado por Zapatero, Luis Arroyo, hablaba de un valor de 30.000 o 50.000 euros, y después, con la tasación de Anchorena, se ha conocido que la valoración en el mercado primario, antes de entrar en el circuito de las joyerías, supera los 1,3 millones de euros. Y eso es algo con lo que no contaban".

En este contexto, concluye: "Hay mucha incertidumbre en el partido por lo que pueda pasar y la sensación, como me decían el otro día, es que la caída del mito es ya irreversible; la figura de Zapatero va a tener difícil rehabilitación interna".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido