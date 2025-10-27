Ahora

Juanma Romero, sobre las víctimas de la DANA: "Con cada mentira de Mazón, con cada desvergüenza, aumenta el dolor de las víctimas y sus familias"

El periodista considera que "el Partido Popular no ha sabido dimensionar bien la situación" y afirma que "lo más sensato habría sido promover el relevo de Mazón, aunque eso costara el propio poder".

Juanma Romero ha abordado en Al Rojo Vivo el aniversario de la DANA, una de las mayores tragedias vividas en Valencia. Durante su intervención, se hizo eco del testimonio de Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA: "Lo hemos escuchado en sus palabras, que conmocionan. ¿Cómo no empatizar con lo que expresa en nombre de tantas víctimas?", señaló el periodista.

El periodista ha sido especialmente crítico con el presidente valenciano: "A cada mentira de Carlos Mazón, a cada desvergüenza que vamos conociendo, aumenta el dolor de las víctimas".

Romero considera que el "Partido Popular no ha sabido dimensionar bien la situación", y que "lo más sensato habría sido promover el relevo de Mazón, aunque eso costara el propio poder". "No tiene sentido mantener a una persona muerta políticamente, que solo genera más dolor y que no deja de mentir", ha afirmado.

Y concluye con un mensaje directo a la dirección del PP: "Tiene que pensárselo muy bien, porque no puede mantenerlo así hasta las elecciones autonómicas".

