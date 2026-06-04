Juanma Romero: "El PSOE aún no se ha querellado contra Leire Díez y no han explicado por qué"

El periodista Juanma Romero hace una primera valoración en Al Rojo Vivo tras conocer el sumario del llamado caso Leire. En el vídeo, los detalles.

Tras conocer el sumario del llamado caso Leire, donde la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, señala que la trama estaba "dirigida" por Santos Cerdán y Leire Díez para "proteger los intereses del presidente", al periodista Juanma Romero, de El Independiente, le parecen insuficientes las explicaciones del PSOE.

Solo ha pasado no obstante un día desde que saliese a la luz este sumario, pero el PSOE ya se ha pronunciado sobre esto, no obstante, según Romero, "si piensan que con un mensaje a los medios mandado a las 19:30 horas de ayer basta para explicar todo este pozo de presunta podredumbre, están bastante equivocados".

"Hace falta mucho más por parte de Ferraz", añade el periodista y, "desde luego, para empezar, querellarse contra Leire Díez, que todavía no lo han hecho y no han explicado por qué", concluye Romero, en una rápida y primera valoración en Al Rojo Vivo.

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