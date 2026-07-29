Juanma Romero analiza la concesión del indulto parcial a Laura Borràs: "Es un claro gesto a Junts, el Gobierno quiere sacar iniciativas importantes, como los Presupuestos"

El periodista analiza el último movimiento del Gobierno: concede un indulto parcial a la expresidenta del Parlament Laura Borràs, de Junts. En el vídeo, al completo su intervención.

El Gobierno ha concedido un indulto parcial a la expresidenta del Parlament Laura Borràs. Con esta decisión, a la exdirigente de Junts se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años. El periodista de El Independiente, Juanma Romero, sostiene que esto, en el contexto político en el que se produce, es un claro gesto a Junts.

Y así lo analiza en Al Rojo Vivo: "Es verdad que Laura Borràs está amortizada como dirigente de la formación, ahora mismo no ocupa ningún cargo y está muy lejos del círculo de confianza de Carles Puigdemont, pero nos acercamos al último tramo de legislatura y el Gobierno quiere sacar iniciativas importantes, como el Real Decreto de Vivienda y, sobre todo los Presupuestos Generales del Estado y el modelo de financiación autonómica. Y para todo esto, necesita a Junts".

Por lo tanto, "este gesto puede que ayude a acercar a Junts", aunque, "es verdad que es muy complicado", admite y concluye Romero.

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