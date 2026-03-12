Juanma Lamet resta importancia a las críticas de Trump a España: "Son pataletas que luego no acaban en nada"

El periodista de 'El Mundo' cree que una ruptura con España chocaría con la lógica económica de Donald Trump: "Sería un negocio ruinoso para alguien que ha basado su política en cerrar brechas comerciales negativas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra España. "No está cooperando", ha afirmado, en referencia a la negativa del Gobierno español a participar en las operaciones militares de EEUU e Israel contra Irán, incluida la posibilidad de utilizar bases militares en territorio español para esos ataques.

Las críticas también han llegado desde el Senado estadounidense. El senador Lindsey Graham lanzó un duro mensaje dirigido a España: "Amigos de España, habéis perdido el rumbo. No quiero seguir haciendo negocios con vosotros. Quiero que nuestras bases aéreas salgan de España y se trasladen a un país que nos permita utilizarlas".

Sin embargo, el periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet relativiza el alcance de estas declaraciones. "Este tipo de pataletas luego no se traducen en nada", ha señalado, recordando además que "el propio Donald Trump lo sabe perfectamente".

Según Lamet, una ruptura real chocaría con la propia lógica económica que ha guiado la política internacional del presidente estadounidense. "Contravendría absolutamente toda la lógica de Donald Trump. La balanza comercial entre Estados Unidos y España es positiva para Estados Unidos, que nos exporta más de lo que nos importa. Sería un negocio ruinoso para alguien que ha basado gran parte de su política internacional en cerrar las brechas comerciales negativas que sí tiene con otros países", ha explicado.

En ese sentido, considera que eventuales represalias comerciales, como castigar sectores concretos, tendrían más de gesto político que de estrategia real. "Castigar al sector del vino porque no le han gustado las declaraciones de Pedro Sánchez, por poner un ejemplo… yo lo veo absurdo, infantil, pero no descartable tratándose de Donald Trump".

Respecto a la posibilidad de retirar las bases militares estadounidenses de España, Lamet también se muestra escéptico. "Llevan tantos años aquí… Ahora se cumplen 40 años del referéndum de la OTAN. Yo creo que eso es irreversible", ha afirmado.

A su juicio, la posición española se limita a mantenerse dentro de la legalidad internacional. "Simplemente estamos en el lado bueno de la legalidad. El orden internacional y el imperio de la ley es lo que estamos defendiendo y el que no la abandera es el otro".

