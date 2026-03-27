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Juanjo Fernández, analista de Defensa: "Trump se está dando cuenta de que se ha metido en un lío del que no sabe cómo salir"
En Al Rojo Vivo, el analista de Defensa compara el nuevo aplazamiento de Donald Trump a Irán con "el cuento de que viene el lobo", advirtiendo que erosiona su credibilidad. Aun así, subraya que un ataque a gran escala tampoco garantiza una salida clara.
Nuevo giro de Donald Trump. Y no es el primero. El presidente estadounidense ha vuelto a aplazar, por segunda vez, el ultimátum lanzado a Irán para un posible ataque contra sus infraestructuras energéticas. Cuando el plazo estaba a punto de expirar, anunció una nueva prórroga: diez días adicionales, hasta el lunes 6 de abril, para que Teherán dé pasos y desbloquee el estrecho de Ormuz.
La advertencia, sin embargo, se mantiene intacta. Si Irán no cede, Trump vuelve a amenazar con una escalada que podría traducirse en ataques sobre instalaciones clave dentro del país. El anuncio lo hizo primero en sus redes sociales y posteriormente lo confirmó en una entrevista en Fox.
El analista de Defensa Juanjo Fernández, en Al Rojo Vivo, interpreta este movimiento como una maniobra de desgaste: "Diez días más que le vienen bien a Trump", aunque advierte de un problema de fondo: "Se está dando cuenta de que se ha metido en un lío del que no sabe cómo salir".
A su juicio, el margen de maniobra es cada vez menor. Prolongar la amenaza indefinidamente podría restarle credibilidad —"como el cuento de que viene el lobo"—, pero ejecutar un ataque a gran escala tampoco garantiza una salida clara. "Atacar a fondo y golpear a Irán es otra opción, pero no es fácil y está por ver que pueda conseguirlo", concluye Fernández.
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