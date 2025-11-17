Ahora

José Muñoz (PSPV), tras la comparecencia de Mazón: "Si se supiera la verdad, no podría mirar a la ciudadanía a la cara"

José Muñoz, portavoz del grupo socialista en Les Corts, tiene claro por qué no quiere contestar a la pregunta de dónde estuvo la trágica tarde de la DANA. En el vídeo, los detalles.

José Muñoz (PSPV)

Carlos Mazón ha comparecido este lunes en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados, y de nuevo, ha vuelto a echar balones fuera, ha asegurado que "no tenía previsto acudir al CECOPI" e incluso ha llegado a decir que su ubicación geográfica de aquel día "no es relevante".

No sabe cuándo abandonó El Ventorro y se excusa en que no puede dar una hora exacta, tal como podemos ver en este vídeo. "Es evidente que no quiere contestar a esta pregunta", asegura en Al Rojo Vivo José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Cortes Valencianes; pero la pregunta se puede hacer al revés. Es decir, "¿qué tiene que ocultar? ¿Qué es tan grave que no puede dar horas determinadas ni decir dónde estaba?", pregunta el socialista.

"Sinceramente", confiesa Muñoz, "esto es lo que luego genera estas teorías que están en la cabeza de todos nosotros": "Probablemente, si se supiera la verdad, no sólo no podría mirar a la ciudadanía a la cara, sino probablemente tampoco a su familia", concluye.

En el vídeo podemos ver además por qué el diputado no se cree que a las 18:45 h Mazón abandonase El Ventorro para acompañar a Maribel Vilaplana al parking.

