A juicio de José Martínez Olmos, la respuesta que está dando el sistema sanitario ante el brote de viruela del mono "es la correcta". "Se trata de hacer una buena vigilancia epidemiológica y sobre todo actuar para cortar las cadenas de transmisión", resume el ex secretario general de Sanidad.

Martínez Olmos lanza asimismo un mensaje de tranquilidad: "Esta no es una enfermedad como la COVID-19, no es un pandemia, es una enfermedad autolimitada", afirma, aunque matiza que "va a haber más casos, desde luego", si bien los afectados no tienen un pronóstico negativo, salvo las personas con inmunosupresión.

¿Tendremos que vacunarnos frente al monkeypox como con el coronavirus? "No, en absoluto", responde el también profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que aclara que "la vacuna en todo caso si fuera necesaria sería necesaria para personas que hayan sido contacto estrecho y que puedan tener riesgo sobre todo porque por su edad no hayan sido vacunadas de la viruela".

"No hay previsión de que vaya a ser necesaria una vacunación generalizada", insiste el especialista, que concluye apuntando que "en todo caso puede que sea concreta a personas que hayan sido contacto y en ese sentido el sistema sanitario está haciendo los procedimientos para la adquisición de la vacuna".