El expresidente del Congreso, José Bono, ha valorado en 'Al Rojo Vivo', la decisión del rey de abdicar. Según ha dicho, "el rey habrá considerado que el momento oportuno, existe estabilidad política, hay un Gobierno con mayoría absoluta, un partido en la oposición que ha acreditado su lealtad en la corona y en ese sentido, no hay peligros especiales".

En este sentido, el socialista, ha expresado que podría haber razones "que tienen que ver con su salud y con las fuerzas que tiene para ejercer su labor de jefe de Estado".

Sobre la situación institucional de la monarquía, Bono ha afirmado que "el sistema debe cambiar", sin embargo, ha declarado que "no tiene que cambiar la forma de Gobierno. En España no preocupa la monarquía o la república, sino el paro, la educación y la sanidad".

Asimismo, Bono considera que la sucesión "supone un cambio fundamental en la institución" y hace un llamamiento a hacer "una renovación para dar lugar a respuesta a las necesidades ciudadanas" en todos los ámbitos. "Se debe profundizar en la democracia y cambiar aspectos como la Ley Electoral", ha dicho.

"Este momento no exige el oportunismo de pedir la república", ha declarado durante el programa José Bono. Sobre ello, afirma que "es respetable", pero la situación no lo exige, "no responde a una aspiración mayoritaria ciudadana".