El ministro Soria ha asegurado que el Gobierno no bajará los peajes para compensar los altos precios de la energía en el mercado. Sin embargo, las eléctricas podrán hacer lo que estimen oportuno, podrán recurrir lo que ellos consideren necesario.



Jorge Morales de Labra, experto en regulación eléctrica, asegura que las palabras de Soria no indican que el recibo de la luz no vaya a subir. "El ministro asegura que no intentará compensar la subida del mercado con la bajada de los peajes, pero la subida del mercado ya se está produciendo y manteniendo en el tiempo".



Morales recuerda que será una subasta la que marque lo que vamos a pagar los consumidores domésticos por la luz durante un trimestre. El 19 de diciembre es el día de la subasta clave para fijar el precio de la luz. "Si la situación se mantiene así el día 19, la luz subiría un 15%", explica.



"Es evidente que tienen un agujero, y de una forma u otra lo tienen que cerrar". El experto en regulación eléctrica insiste en que se puede comprobar las increíbles subidas del precio de la luz que se han producido en los últimos días.