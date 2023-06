Los ataques al Gobierno por la aprobación de leyes con el apoyo de Bildu han sido continuos durante la legislatura. En cambio, las críticas se han intensificado durante la precampaña electoral hasta el punto de que incluso las juventudes del PP han lucido polémicos lemas como 'que te vote Txapote'.

Precisamente sobre esta cuestión ha tratado el periodista Jordi Évole en su enntrevista al presidente del Gobierno, que se emitirá el domingo en laSexta. "Le he visto muy dolido con esa vinculación quehacen con el apoyo de Bildu para sacar adelante algunas leyes y Sánchez, PSOE, ETA", ha indicado.

"Hemos estado recordando declaraciones de Zapatero y se lo decía a Pedro Sánchez 'no le he visto a usted con la contundencia que he visto a Zapatero' y no sé si eso ha servido de acicate, pero durante toda la entrevista ha estado muy arriba también", ha añadido el periodista.