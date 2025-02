Jordi Évole sobre el lado más personal de Rufián: "De pequeño era el 'bicho raro' de la clase obsesionado con la política"

Este domingo, Gabriel Rufián será el protagonista de un programa especial de Lo de Évole, que se dividirá en dos entregas: una de carácter más personal y otra de enfoque político. En una intervención en Al Rojo Vivo, Jordi Évole compartió sus impresiones sobre la entrevista, que según él, fue bastante sorprendente.

"No me esperaba al Rufián que encontré. Nunca habíamos coincidido, y de hecho, durante años nos habíamos hablado mal el uno del otro. Pero me ha parecido un ejercicio bonito después de tantos años de tensiones y distanciamientos, sobre todo a la luz de los recientes conflictos en Cataluña relacionados con el proceso independentista," explicó Évole.

Una de las decisiones más llamativas fue la elección del Delta del Ebro como lugar para grabar la conversación. Según Évole, este sitio tiene un vínculo especial para Rufián, ya que es un lugar al que suele acudir para desconectar. En particular, el político visita una zona conocida como 'La Torre del Español', lo que resultó ser una coincidencia irónica, pues Évole comentó: "Me parece curioso que Rufián vaya a descansar en un sitio llamado 'El Pueblo del Español'".

Este detalle, aparentemente trivial, refleja las paradojas de la política catalana y la relación de Rufián con su propio territorio. Aunque la grabación no fue excesivamente larga, se ha decidido emitir un extracto de dos horas de la conversación, algo que Évole subraya como excepcional debido a la calidad del contenido: "No todas las entrevistas tienen tanta carne en el filete."

En la charla, Rufián ofreció detalles interesantes sobre su juventud y cómo se consideraba el "bicho raro" de su clase, dado que desde muy temprano mostró un interés profundo por la política, a menudo desentonando con los demás compañeros. Relató que durante su época escolar incluso ayudaba a sus compañeros en los exámenes, revelando información sobre ministros y figuras políticas de la época.

Un detalle curioso que mencionó Évole fue que Rufián, cuando era joven, chivó a sus compañeros durante un examen el nombre del ministro de Interior y Justicia, en aquel entonces era Juan Alberto Belloch.

Rufián: "Quería ganar a Tardà"

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Rufián reflexionó sobre sus primeras ambiciones políticas, admitiendo que en sus primeros años en Esquerra Republicana pensó en 'matar al padre', en un sentido figurado. Se refería a su deseo de superar a Joan Tardà, quien había sido su predecesor en el cargo de portavoz de su partido. En palabras de Rufián: "Quería que se hablara más de mí que de él", señalando su ambición de eclipsar a una figura política tan significativa como Tardà.

Sin embargo, también expresó que esa ambición se había diluido con el tiempo. "Ojalá llegue algún día alguien que me diga 'voy a por ti', que me desafíen de verdad", dijo, añadiendo que, aunque ha recibido ataques y desafíos de políticos de otros partidos, como los del PSOE, nunca había experimentado la competencia directa que esperaba en sus primeros años de carrera política.

Una crítica a TV3 y la fractura interna del independentismo

La conversación también abordó la complicada relación de Esquerra Republicana con los medios y otras fuerzas políticas, especialmente su postura frente al PSOE. Rufián subrayó la diferencia entre el trato que reciben en los medios de comunicación catalanes y el de otros partidos como Bildu, quienes, aunque ideológicamente cercanos en algunos puntos, no sufren el mismo desgaste mediático.

En particular, Rufián se quejó de la dureza con la que algunos sectores en Cataluña tratan a su partido, comparando el trato de TV3 hacia los miembros de Esquerra con la forma en que otros medios de Euskadi, como ETB, tratan a figuras como Otegi.

Rufián también aprovechó para poner de manifiesto una de las grandes fracturas dentro del movimiento independentista catalán, señalando la dureza con la que algunos sectores del independentismo han tratado a sus propios líderes, como Oriol Junqueras.

En sus palabras, "es curioso cómo, después de todo lo que pasó, personas como Junqueras, que estuvieron cuatro años en prisión, fueron tachados de 'traidores' por aquellos que no compartían su estrategia. Y es aún más sorprendente ver cómo esa etiqueta de 'traidor' ha sido usada dentro del propio independentismo".

El trasfondo de esta fractura interna tiene raíces profundas. Según Évole, la división dentro del independentismo se consolidó después de la ruptura entre Esquerra y Convergència, el partido que, junto con Esquerra, formó el bloque independentista que promovió el proceso en 2015.

La ruptura definitiva ocurrió en 2017, cuando el ex residente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró la independencia, lo que llevó a la separación irreversible entre lo que ahora conocemos como Junts y Esquerra. Según Évole, este quiebre dentro del independentismo catalán sigue siendo una herida abierta que, para muchos, aún no ha cicatrizado.