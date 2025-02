Joaquim Bosch explica si Mazón puede tener responsabilidades penales: "Hay que acreditar si incurrió en algún tipo de participación para que no se enviara la alerta"

Joaquim Bosch, magistrado y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, explica que la ley de Emergencias y Protección Civil valenciana establece que, en caso de catástrofe o situación de riesgo, el mando único no recae en el president autonómico, sino en el conseller o consellera de la Generalitat. En este caso, en la exconsellera Salomé Pradas. 'Así lo recoge expresamente la ley', afirma."

Ahora bien, para analizar si hay responsabilidad penal -añade Bosch- se tiene que determinar si la consellería disponía de todos los datos y de toda información de la situación de riesgo y si, a pesar de ello, no tomó las medidas adecuadas.

Ante esa hipótesis, sostiene el magistrado, es decir, "ante la hipótesis de que pueda haber responsabilidad penal de algún alto cargo de la Generalitat, el president Carlos Mazón, aunque no sea quien delimita la ley como mando único, puede también incurrir en responsabilidades penales, siempre que se acredite que en esa decisión (u omisión) de la consellera, el president incurrió en algún tipo de participación, cooperación o indicación para que no se enviara la alerta a los móviles o para que hubiera un retraso negligente", explica Bosch.

No obstante, aclara el experto que aún no hemos llegado a este punto, "es solo una hipótesis", pero es cierto que "las diligencias instructoras apuntan a la posible implicación de cargos de la administración autonómica y hay que relacionar esto con los cambios de versión (que ha dado Mazón) y con las discusiones sobre quién estaba y quién no en el Cecopi; si Mazón estaba y quién tomó las decisiones", apunta Bosch. En el vídeo, el magistrado desarrolla su análisis con más detalle