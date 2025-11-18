Ahora

Joan Tardá, sobre Rufián: "Sabe ser racional y llevar la calle a la tribuna del Congreso"

En Al Rojo Vivo, Joan Tardà ha valorado el discurso del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, ante Mazón en la comisión de investigación: "Desde Esquerra estamos muy orgullosos de lo que hizo ayer".

En Al Rojo Vivo, Joan Tardà, ex diputado por ERC en la Cámara Baja, ha valorado el discurso del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, ante Mazón en la comisión de investigación.

Tardà destacó la capacidad de Rufián para ser racional y didáctico en muchos momentos, al tiempo que subrayó "sabe estar en la calle o llevar la calle a la tribuna del Congreso de los Diputados".

Sobre el uso de términos contundentes contra Mazón, Tardà ha señalado que "trasladar la indignación ante un personaje como Mazón con el uso de términos duros forma parte de una cierta catarsis"

Y ha concluido destacando: "Desde Esquerra estamos muy orgullosos de lo que hizo ayer".

