Joan Tardà analiza el ruido político a raíz del hantavirus: "Lo más preocupante es ver ese divorcio enorme entre el PP y el sentido común"

El que fuera portavoz de ERC analiza en Al Rojo Vivo el ruido político generado por el operativo desplegado en Tenerife para el desembarco del crucero afectado por hantavirus. En el vídeo, los detalles.

Frente al ruido político y la polémica generada por el Gobierno de Canarias, el operativo de evacuación de pasajeros del MV Hondius finalizó con éxito este pasado lunes, por la tarde, un dispositivo sin precedentes. Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, duda del rendimiento político de esta batalla política en una situación como esta.

De hecho, asegura que "esta batalla se aleja del sentido común", afirma. Ahora bien, según el polítoco, "puedo entender, aun cuando creo que en las últimas horas está descarrilando, que el presidente de Canarias, que es el representante del Estado en Canarias, pudiera estar quejoso de algunas disfunciones de carácter comunicativo".

Esto es, según añade Tardà, tras el comentario que traslada Antonio García Ferreras de que algunos canarios aseguran que si esto hubiera pasado en el País Vasco o Cataluña, la relación del Gobierno de España hubiera sido diferente, "puedo entender que existe una cosmovisión del Estado que nace y muere en el Ejecutivo español, el que sea, el de turno. Y de esto sabemos alguna cosa los catalanes y otras nacionalidades periféricas".

Pero, "creer que una batalla política basada en el temor, en las incertezas y en todo aquello que atañe a la psicología de masas ante los miedos de una repetición de una pandemia, no da rentabilidad política", añade el político de ERC.

Y la prueba está en que, "aislando al presidente de Canarias, por ser presidente de Canarias y representante del Estado, lo más preocupante, es ver ese divorcio enorme entre el Partido Popular y el sentido común. Un divorcio extraordinario", insiste Tardá.

Porque, tal como arguemnta y concluye, "creo que la gente a la que yo me encuentro en mi barrio, que es un barrio popular de una ciudad obrera, tiene la sensación de que el Gobierno español, independientemente que lo haya votado o no, está haciendo las cosas bien. Y creo que ésta es la sensación dominante".

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