Jesús Núnez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), insiste en que en Gaza "se necesita de forma imperiosa es un cese de hostilidades inmediato y la reanudación de la ayuda humanitaria en toda su extensión".

Así, señala que la pausa humanitaria, decisión a la que han llegado los Veintisiete, no es suficiente porque supone una momentánea detención de la violencia para que pueda entrar algo. "Le permite a Israel no ser acusado de matar de hambre a la población dentro de la Franja de Gaza", señala.

El experto insiste en que esto implica que cuando Israel lo considerase oportuno puede reemprender la violencia. "Eso no soluciona absolutamente nada", denuncia. "Lo fundamental sería exigir a Israel abrir los plenamente los seis pasos para permitir que entre toda la ayuda: agua, alimentos, electricidad y combustible", enumera.

Sin embargo, asegura que Israel no va a permitir esto. "Han entrado decenas de camiones cuando lo que neceista la Franja de Gaza para no ser absolutamente destrozada son cientos de camiones cada día y eso no está ocurriendo ni Israel va a permitir que ocurra", sostiene.