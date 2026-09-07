Jesús Núñez, sobre el partido ultraderechista alemán AfD: "Asusta su tono y el contenido de lo que dice"

El analista ha indicado que preocupa la dinámica que se ha instalado de convertir la migración en el elemento central de las elecciones en muchos países de la UE sin que la socialdemocracia haya encontrado respuesta a cómo tratarlo.

El partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) ha arrasado en las elecciones del estado federado oriental de Sajonia-Anhalt y, si bien no ha logrado la mayoría absoluta para gobernar por primera vez en solitario en una región germana, ha obtenido un resultado récord que sacude el panorama político del país europeo.

Con todos los votos escrutados, AfD ha conseguido un 43,8% de los votos (frente al 20,8% que consiguió en 2021), con lo que se queda a tres escaños de la mayoría absoluta.

Jesús Núñez ha reaccionado a este resultado indicando que el partido ultraderechista va a intentar liderar Alemania. "Asusta, no es posible ir con medias tintas", ha asegurado, indicando que da miedo "su tono y el contenido de lo que dice".

Además, ha indicado que preocupa también la dinámica que se ha instalado de que la migración se convierta en el elemento central de las elecciones en muchos países de la Unión Europea sin que la socialdemocracia haya encontrado respuesta a cómo tratarlo.

"Lo que habían vendido en términos positivos, diciendo que la migración es algo bueno para todos, ahora se convierte en un instrumento al que no saben cómo responder", ha explicado.

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