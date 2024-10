Irán ha atacado Israel con cientos de misiles balísticos. Horas después de alertar el Gobierno de Estados Unidos de un "ataque inminente" por parte de Irán, la amenaza se ha consumado. Irán, el gran aliado de Hizbulá, ha bombardeado Israel con unos 180 misiles balísticos, aunque, por su parte, Irán reivindica que han sido 400.

Jesús Núñez ha indicado que este no es un ataque más potente que el que realizó la última vez, destacando que con esto ha enviado un mensaje claro: no quiere una escalada. El experto en conflictos internacionales ha explicado que, cuantitativamente, los misiles lanzados no son muchos en comparación con el arsenal iraní.

"El mensaje que ha lanzado Teherán es que con esto ya está respondiendo al asesinato del líder de Hamás y de Hizbulá", ha destacado.