A dos días de las elecciones catalanas, los sondeos auguran una pugna igualada entre PSC, ERC y Junts por conseguir gobernar, un objetivo que necesitará la coalición y el apoyo de otras formaciones políticas y ahí, Jéssica Albiach (Comuns Sumar) ha reiterado su petición a Salvador Illa para que no pacte con Junts.

La líder de los comunes ha estado en Al Rojo Vivo, donde ha mostrado su preocupación por la falta de claridad de los partidos sobre con quién pactarán: "Las encuestas están diciendo que estamos (Comuns Sumar) en una horquilla entre 7-9, pero lo que más me preocupa es ese 40% que tienen dudas en su voto y yo entiendo que tengan dudas. Yo reclamo que el resto de formaciones políticas digan con quién van a pactar. En un momento en el que se han terminado las mayorías absolutas, es importante decir con quién vas a pactar y por qué".

Por ello, Albiach ha vuelto a reiterar su petición a Salvador Illa para que sea claro y diga que no pactará con Carles Puigdemont: "Yo le estoy pidiendo que diga que 'Con la derecha no pactaré', y eso incluye al PP y Junts y no lo está haciendo. No son las mismas políticas las que se pueden hacer con los comunes que con Junts".

Una petición de claridad que también se la pide a Pere Aragonès, que tampoco ha sido claro al respecto de un posible pacto con Junts: "Estamos viendo que ERC no cierra la puerta a Junts y hace un año y medio se le rompió el gobierno. Necesitamos un gobierno estable. Hay temas que son imprescindibles y es importante que el PSC y ERC digan con quién pactar. Me preocupa tener un gobierno que no funcione o que practique políticas de derechas".