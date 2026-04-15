Javier Moret señala que el impacto de la guerra ya existe en Europa: "Deberíamos estar inyectando gas ya"

El CEO de Planwatts Consulting ha indicado que la falta de gas podría afectar, sobre todo, a las economías del norte de Europa, señalando que el desabastecimiento podría hacer que "veamos precios muy altos".

Javier Moret ha asegurado que el impacto de la guerra en Irán ya existe en Europa aunque no lo veamos. El CEO de Planwatts Consulting ha puesto como ejemplo la situación en la que se encuentra el gas.

"Estamos en primavera, que es cuando deberíamos estar inyectando gas en los almacenamientos para tener en invierno", ha recordado, señalando que ahora, en Europa, estamos solo al 25% del llenado de almacenamiento subterráneo. "Es el nivel más bajo en los últimos años", ha destacado.

Moret ha explicado que, si no tenemos suficiente gas para llenar los abastecimientos, puede haber riesgo, sobre todo en las economías del norte de Europa, de que veamos "precios muy altos".

"Eso es algo que perjudica al consumidor y a las empresas, que pierden competitividad", ha indicado, confesando que es uno de los asuntos que más le preocupan ahora porque "deberíamos estar inyectando gas ya y no está ocurriendo".

En cuanto a la situación de España, ha destacado que el país está mejor situado porque tenemos "siete terminales de regasificación y un mix de generación". De esta forma, ha querido mandar un mensaje tranquilizador asegurando que no va a haber desabastecimiento, aunque ha advertido que las industrias "lo pueden pasar mal por los precios".

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