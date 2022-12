Eurovegas no se instalará en Madrid. El Gobierno central ha rechazado las exigencias de Las Vegas Sands. El magnate del juego Sheldon Adelson ha decidido retirar su inversión millonaria, 25.000 millones de euros, del macroproyecto.



Según John Müller, Adelson pidió unas "garantías exageradas" que el Gobierno y la Comunidad de Madrid no le han podido dar. Müller cree que la falta de seguridad jurídica de España en el plano internacional también ha podido influir en la decisión.



El socialista Tomás Gómez ya advirtió hace meses que el proyecto de Eurovegas era una tomadura de pelo. El PSM avanzó en junio que Eurovegas no vendría a Madrid por problemas económicos. Javier Aroca sostiene que Madrid y el Partido Popular se han quitado un gran peso de encima al decir adiós a este proyecto.



No obstante, Aroca defiende que "es necesario saber por qué Adelson se va de Madrid". Aroca ve interesante conocer las negociaciones fiscales que existían entre las dos partes. "Pido transparencia para conocer por qué el proyecto venía a Madrid y por qué ahora se marcha".