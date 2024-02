Galicia vivirá este domingo sus primeras elecciones autonómicas tras la 'era Feijóo', al frente de la Xunta desde 2009 y hasta su salto a la política nacional en 2022. Más de una década en la que el actual líder del PP encadenó mayorías absolutas, que su sucesor, Alfonso Rueda, espera revalidar en sus primeros comicios como candidato, en los que los sondeos dejan en el aire que pueda mantener el Ejecutivo gallego.

Es el caso del CIS, que, si bien prevé que la candidatura de Rueda sea la más votada, le otorga solo entre 34 y 38 diputados, una horquilla en la que los 'populares' podrían perder la Xunta de Galicia. En este incierto contexto, en el que cada escaño cuenta, ponemos el foco en Ourense, que podría ser determinante este 18F.

En esta provincia gallega, cuna del propio Alberto Núñez Feijóo y tradicional bastión del Partido Popular, entra en juego la irrupción de Gonzalo Pérez Jácome, el polémico alcalde de la capital homónima, cuyo partido se presenta en esta ocasión a las elecciones autonómicas y puede romper el tablero político. Y es que el último pronóstico del CIS abre la puerta a que Democracia Ourensana obtenga representación parlamentaria con un escaño, poniendo así en sus manos la llave de la Xunta.

La irrupción del 'factor Jácome'

En la ciudad de Ourense, Pérez Jácome lleva ya dos legislaturas al frente del Consistorio, en las que ha acumulado no pocas controversias: desde los audios en los que presumía de saber blanquear dinero al empujón que propinó a una sindicalista durante una protesta o su particular cruzada contra los funcionarios.

En esta ocasión, ha presentado lista electoral para las autonómicas, con su teniente de alcalde, Armando Ojea, como candidato. El propio primer edil orensano así lo confirmaba el pasado mes de diciembre en Al Rojo Vivo, donde argumentó que la única forma de que Ourense "sobreviva" es que un partido de la provincia la represente en el Parlamento de Galicia. Además, ya entonces avanzó que, si con ello consiguen "el cielo para Ourense", pactarán "con el diablo" si es necesario.

En las últimas elecciones municipales, Democracia Ourensana se hizo con 10 concejales, tres más que en los anteriores comicios; le siguió la candidatura del PP, que obtuvo siete; el PSOE, con seis; y el BNG, con cuatro ediles. Jácome revalidó así la Alcaldía, tras entrar en 2019 en el Consistorio, aunque ya en 2015 se hizo con más del 25% del voto en el municipio.

Famoso por sus incontables extravagancias, Jácome está siendo protagonista en la campaña de su partido para las gallegas, pese a no ser el candidato. Así, el alcalde de Ourense ya ha dado -literalmente- la nota con su versión de la canción 'In the Navy' o aterrizando en el Carnaval de su ciudad vestido de astronauta:

Resultados históricos en Ourense provincia

La provincia de Ourense es, junto con Lugo, la que menos escaños determina en las elecciones gallegas: cada una de ellas elige a 14 de los 75 diputados del Parlamento de Galicia, mientras que Pontevedra escoge a 22 y A Coruña es la que tiene más peso, al determinar 25 escaños de la cámara autonómica.

En las últimas elecciones gallegas, de Ourense salieron ocho diputados del PP, tres del BNG y otros tres del PSOE gallego. La candidatura del PP de Feijóo fue, de largo, la más votada, con el 53,1% de los votos, aunque perdió un escaño con respecto a los anteriores comicios de 2016. BNG y PSOE obtuvieron el 19,9% y el 19,69% de los sufragios orensanos, respectivamente.

Este 'top tres' se repitió en los resultados de Ourense capital en las elecciones gallegas de 2020: allí, el PP obtuvo el 45,76% de los votos; seguido del BNG con el 23,75% y del PSOE con el 21,14%.

Así ha sido históricamente el reparto de diputados en la provincia de Ourense, donde tradicionalmente el PP se ha hecho con la victoria electoral en las autonómicas:

2016 : PP (9), En Marea (2), PSOE (2) y BNG (1)

: PP (9), En Marea (2), PSOE (2) y BNG (1) 2012 : PP (8), PSOE (4), BNG (1), Esquerda Unida-ANOVA (1)

: PP (8), PSOE (4), BNG (1), Esquerda Unida-ANOVA (1) 2009 : PP (7), PSOE (5), BNG (2)

: PP (7), PSOE (5), BNG (2) 2005 : PP (8), PSOE (4), BNG (2)

: PP (8), PSOE (4), BNG (2) 2001 : PP (8), PSOE (3), BNG (3)

: PP (8), PSOE (3), BNG (3) 1997 : PP (8), PSOE (3), BNG (3)

: PP (8), PSOE (3), BNG (3) 1993 : PP (9), PSOE (4), BNG (3)

: PP (9), PSOE (4), BNG (3) 1989 : PP (8), PSOE (6), Coalición Galega (1)

: PP (8), PSOE (6), Coalición Galega (1) 1985 : Coalición Popular (7), PSOE (4), Coalición Galega (4)

: Coalición Popular (7), PSOE (4), Coalición Galega (4) 1981: UCD (7), Alianza Popular (5), PSOE (3)

La tierra de Feijóo vota al PP en las generales

Aunque en las tres ocasiones en que cosechó mayorías absolutas se presentó como cabeza de lista por la provincia de Pontevedra, lo cierto es que el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es originario de Ourense. De hecho, en la campaña de las pasadas elecciones generales, el candidato del PP quiso reivindicarse como un candidato "de pueblo", regresando a su aldea natal, Os Peares.

En los comicios del 23J, la victoria del PP de Feijóo fue implacable en su provincia natal, donde obtuvo tres diputados al Congreso y el 49,92% de los votos. Allí el PSOE fue segunda fuerza con el 30,4% de las papeletas y un solo diputado. En Ourense capital, el PP también fue la formación más votada en las generales con el 42,72% de las papeletas, seguida del PSOE, que obtuvo el 35,42%.