El presidente de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome ha sido la gran sorpresa de estas elecciones gallegas y entra en directo en Al Rojo Vivo para contestar a las preguntas de Antonio García Ferreras , a escasos dos días de que los gallegos acudan este domingo, 18F, a las urnas.

Asegura Jácome que esperan ser la llave en estas elecciones gallegas y pactarán con el diablo si hace falta si así, "conseguimos el cielo para Ourense", tal como ha asegurado a Ferreras. Porque lo que les interesa realmente es su provincia.

Pero Ferreras insiste y le pregunta qué pasaría si el PP pierde la mayoría absoluta y llaman a Democracia Ourensana para que les vote. Ante la pregunta, Jácome cuenta una curiosa anécdota que le pasó el otro día viendo un espectáculo cuando se encontró con el actual presidente del Parlamento gallego (PP): "Me dice, 'Oye, si me falta un voto, me lo das, ¿no?' Así, como quién dice ¡invítame a un café! Yo aluciné", recuerda el Jácome sorprendido.