Antonio García Ferreras ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las declaraciones de Pedro Rocha ante la jueza, que ha definido como "un festival del 'No lo sé, no recuerdo, no me consta'". En la misma línea, Alfonso Pérez Medina ha señalado que el expresidente de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol (RFEF) pasó "42 minutos echando balones fuera, diciendo que no sabía absolutamente nada de lo que le estaban preguntando".

Durante la comparecencia, el fiscal anticorrupción José Miguel Alonso le preguntó que "quién le designa como presidente de la comisión gestora actual", a lo que Rocha respondió: "Antes de decidirlo, reúno a los presidentes de acta territoriales y les digo que para mí esto es una complicación, porque yo tengo mis empresas y tengo que estar en ellas; me dicen los 18 que tenía que ser yo, yo les digo que es muy complicado y que no tengo ganas, pero me insisten en que tengo que ser yo, y yo, por echar una mano, porque soy un hombre que viene del fútbol y no me gusta lo que está pasando, me echo para adelante".

Al escuchar estas declaraciones, Ferreras ha destacado que el expresidente de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol "prácticamente está diciendo que se sacrificó por el bien de este país". "Es una ONG, 'Rocha Sin Fronteras'. Por eso quiere repetir, y está al borde de la inhabilitación", ha ironizado.