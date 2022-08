Gonzalo Bernardos mostró en Al Rojo Vivo su indignación con el Gobierno de Alemania ya que, según criticó, "opina que es menos importante un muerto en Ucrania que el que un alemán pase frío". "Estoy totalmente en contra de esto", manifestó, al tiempo que expresó que tiene "una gran incógnita en ver si van a respetar el déficit público que tienen puesto en su Constitución". "Si la memoria no me falla, no deben pasar del 0,3%. Me parece que no solo lo pasarán, sino que lo pulverizarán", pronosticó.

Además, el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona también se mostró muy crítico con Europa por "dar armas a Ucrania al tiempo que da dinero a Rusia". "Me parece una absoluta vergüenza que, por un lado, estemos dando armas a Ucrania y, por otro, estamos dando dinero para que pueda utilizar las armas que posee y muchos medios más a Rusia. Esto deja a Europa en muy mal lugar", sentenció.

En lo referente al MidCat, Bernardos criticó que "cada país va a sus intereses". "Aquí una política que vaya a mejorar la integración de la UE brilla por su ausencia, y los que tienen más PIB, más población y son más importante dan ejemplo exactamente de lo contrario", denunció.